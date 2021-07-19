Eğlenmek yasak toplu yemek yok!

Güney Afrika kafilesinden 3 kişinin testi pozitif çıktı, KOVID-19’a yakalanan sayısı 55’e ulaştı. Japon halkının bir bölümü oyunların iptalini isterken, Olimpiyat Komitesi ise sert tedbirler alıyor
2020 Tokyo Olimpiyatları için geri sayım başlarken, ortalık iyice karıştı… Japon halkının bir bölümü pandemi döneminde oyunların iptal edilmemesini protesto ederek sokaklara dökülürken, Olimpiyat Köyü'nde üst üste çıkan vakalar da gerginliği iyice artırdı. Güney Afrikalı iki sporcu ThabisoMonyane ve Kamohelo Mahlatsi ile analizciMario Masha'nın testlerinin pozitif çıktığıaçıklanırken, karantina altına alındıklarıduyuruldu. Güney Afrikalı yetkililer, bu isimlerin dışında kalan herkesin testinin negatif çıktığını, odalarında izolasyon altındaki kişilerin yemek ihtiyaçlarının organizasyon komitesi tarafından karşılandığını belirtti. Olimpiyat Komitesi ise Tokyo'ya kafileler halinde gelmeye başlayan ülkelere sık sık uyarılarda bulunuyor. Herkesin ayrı ayrı yemek yemesinin altı çizilenbildirilerde özellikle sporcuların odalarındatoplu halde bulunmaması ve oda arkadaşlarıdışında kimse ilegörüşülmemesi isteniyor. Ayrıca yapılacak eğlencelerin iptali de talep ediliyor.
OLİMPİYAT KÖYÜ'NÜ TERKEDENE SINIR DIŞI!
Tokyo Olimpiyat Komitesi'nin bir diğer ısrarcı olduğu konu ise Olimpiyat Köyü'nden kimsenin çıkmaması. Kurullardan alınacak izinler haricinde herkesin belirlenen alanda kalmasını ısrarla isteyen komitenin, izinsiz hareket eden kişileri sınır dışı etme yetkisi de bulunuyor.