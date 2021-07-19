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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Formula 1’de korkutan kaza

Formula 1’de korkutan kaza

Hamilton’ın aracı, Verstappen’in otomobiline çarptı. Red Bull sporcusu ölümden döndü

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazanırken, ilk turdaki kaza yürekleri ağza getirdi. Hamilton virajda Verstappen'i geçmeye çalışırken aracının sol ön tekeri, Red Bull sporcusunun sağ arka tekerine değdi. Kontrolünü kaybeden Verstappen soldaki bariyerlere çarpıp yarış dışı kaldı. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen Hollandalı pilotun durumunun iyi olduğu bildirildi. Ancak bariyerdeki büyük hasar nedeniyle yarış durduruldu. Hamilton, temastan dolayı 10 saniyelik zaman cezası almasına rağmen yarışı 1:58:23.284'lük derecesiyle ilk sırada bitirdi ve kariyerindeki 99. Formula 1 zaferini elde etti.

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Formula 1’de korkutan kaza
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