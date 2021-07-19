Formula 1’de korkutan kaza

Hamilton’ın aracı, Verstappen’in otomobiline çarptı. Red Bull sporcusu ölümden döndü
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazanırken, ilk turdaki kaza yürekleri ağza getirdi. Hamilton virajda Verstappen'i geçmeye çalışırken aracının sol ön tekeri, Red Bull sporcusunun sağ arka tekerine değdi. Kontrolünü kaybedenVerstappen soldaki bariyerlereçarpıp yarış dışı kaldı.Tedbir amaçlı hastaneye götürülenHollandalı pilotun durumununiyi olduğu bildirildi. Ancak bariyerdeki büyük hasar nedeniyle yarış durduruldu. Hamilton,temastan dolayı 10 saniyelikzaman cezası almasına rağmenyarışı 1:58:23.284'lük derecesiyleilk sırada bitirdi ve kariyerindeki 99. Formula 1 zaferini elde etti.