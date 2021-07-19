Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Göztepe Stelios Kitsiou ile anlaştı
Giriş Tarihi: 19.7.2021 13:22 Son Güncelleme: 19.7.2021 13:22

Göztepe Stelios Kitsiou ile anlaştı

DHA
Göztepe Stelios Kitsiou ile anlaştı

Süper Lig ekibi Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer döneminde şimdiye kadar 5 ismi kadrosuna katan İzmir temsilcisi, küme düşen Ankaragücü'nün beki Stelios Kitsiou ile prensipte anlaşma sağladı.

Süper Lig'de ikinci etap çalışmalarını Afyonkarahisar kampında tamamlayan Göztepe, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Şu ana kadar 5 takviye yapan sarı-kırmızılılar geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Ankaragücü'nün beki Stelios Kitsiou ile prensipte anlaşma sağladı.

Yunan oyuncunun Ankaragücü ile kontratını sonlandırmaya çalıştığı ve sonrasında Ege temsilcisine imza atacağı kaydedildi. PAOK altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcu, 2018-2019 sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'ne transfer oldu.

Kitsiou, Başkent ekibinde 2.5 sezon top koşturdu. Geçen sezon 30 maça çıkan Yunan futbolcu, 2523 dakika süre alıp 1 gol attı, 4 de asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sahte hâkim, savcı kocasını da kandırdı
Son dakika: Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde Mavi Kapı detayı
'Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın!' SAS Holding'in önünde isyan ettiler!
Muhalefetin kara propagandasını uluslararası istatistik kurumları yalanlıyor
Juventus - PSG arasında dev takas hamlesi! Ronaldo'dan kafaları karıştıran paylaşım...
Son dakika: Fenerbahçe Andreas Cornelius transferini bitirdi! 19.07'de transfer açıklanacak...
Bugün bankalar açık mı, Arefe Günü yarım gün mü? 19 Temmuz 2021 Bugün Arefe Günü'nde bankalar çalışıyor mu ve saat kaça kadar açık?
7 maddede erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı bulunmuyor
Başkan Erdoğan müjde verecek! KKTC’de tarihi gün
SSB açıkladı! Sekizinci F-16 Blok-30 Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe Stelios Kitsiou ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA