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Giriş Tarihi: 19.7.2021 09:10

Türkiye'yi okçulukta madalya avcısı Fatma temsil edecek

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Türkiye'yi okçulukta madalya avcısı Fatma temsil edecek

Kayseri'de çocuk yaşta başladığı okçuluk sporunda başarıdan başarıya koşan 17 yaşındaki Fatma Maraşlı, katıldığı müsabakalardan 30 madalya kazandı. Birçok kez Türkiye şampiyonu olan Fatma Maraşlı, Polonya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasında da Türkiye'yi temsil edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü'nde okçuluk yapan Fatma Maraşlı, 17-22 Mayıs tarihlerinde Slovenya'nın Catez şehrinde yapılan Avrupa Şampiyonasında Türk Milli Takımı bünyesinde Türkiye'yi temsil etti. Türkiye'de katıldığı bir çok müsabakada derece alan ve 30 madalya kazanan Fatma Maraşlı, Antalya'da düzenlenen Gençler-Kadetler Türkiye Şampiyonası'nda Olimpik yay kadet bayanlar Türkiye şampiyonluğu ve karma takım Türkiye şampiyonu oldu.

DÜNYA ŞAMPİYONASINDA MİLLİ TAKIMDA

Okçuluk Milli Takım seçmelerinde finale kalan ve Yunus Emre Arslan ile birlikte milli takıma seçilen Fatma Maraşlı, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenecek olan dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. Daha öncede mili olan Fatma Maraşlı'nın milli takımda bir birincilik ikide ikinciliği bulunuyor. Bugüne kadarki katıldığı müsabakalardan 30 madalya kazanan milli okçu başarısıyla göz dolduruyor.

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Türkiye'yi okçulukta madalya avcısı Fatma temsil edecek
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