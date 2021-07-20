Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri İngiltere’de ırkçılığın son kurbanı Hamilton
Giriş Tarihi: 20.7.2021

İngiltere’de ırkçılığın son kurbanı Hamilton

İngiltere’de ırkçılığın son kurbanı Hamilton
Formula 1'de Britanya Grand Prix'sinde Max Verstappen ile karıştığı kazaya rağmen birinci olmayı başaran Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, sosyal medyada ırkçı tacize maruz kaldı. 36 yaşındaki Hamilton, Mercedes ekibinin Instagram'daki bir gönderisine yanıt olarak gönderilen maymun emojileri de dahil olmak üzere birçok ırkçı mesajın hedefi oldu. Formula sürücüsü yarıştan önce İngiliz futbolcuların Avrupa Şampiyonası finali sonrası yaşadıkları ırkçı tacize verdiği tepkiden ilham aldığını söylemişti.

SEBASTİAN VETTEL ÇÖPLERİN TOPLANMASINA YARDIM ETTİ
Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, Britanya Grand Prix'si sonrasında örnek bir davranışa imza attı. Silverstone Pisti'ndeki mücadele sonrasında pistten ayrılmayan Vettel, görevlilerin çöp toplamasına yardım etti. Formula 1'in paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.

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İngiltere’de ırkçılığın son kurbanı Hamilton
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