İngiltere'den Tokyo'ya kırmızı telefon kulübesi

Olimpiyatlara sayılı günler kala İngiltere Olimpiyat Birliği, sporcuların kendilerini rahat hissetmeleri için Tokyo'ya birçok envanter yolladı. Sporculara kırmızı telefon kulübesi baştaolmak üzere oturmaları için 132 kanepeve 40 bin poşet çay gönderildi. 1992'den bu yana en çok sporcu katılımıyla olimpiyatları yaşayacak İngiltere'yi 375 isim temsil edecek. Ayrıca 500'den fazla antrenör ve diğer destek personeli de onlara destek olacak.
OLİMPİYATLARDA KURALLAR ÇOK KATI
Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak organizasyonda kurallar çok katı. Basın mensuplarının toplu taşıma kullanmasına veya kamuya açık yerlerde uzun süre kalmasına izin verilmiyor. Gazetecilerin konakladıkları otelden olimpiyat haricinde 15 dakika çıkmasına müsaade ediliyor. Basın mensupları, otelin etrafından otobüslerle aktarma merkezlerine, oradan da istedikleri alana taşınıyor. Sağlık durumu takip edilen basına tesis girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor.