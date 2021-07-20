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Giriş Tarihi: 20.7.2021

Ay-Yıldız kulaçlarla Kıbrıs’a...

BEKİR COŞKUN
Ay-Yıldız kulaçlarla Kıbrıs’a...
Eski bakan Kürşad Tüzmen ve 8 milli yüzücü, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıl dönümünde Mersin'den KKTC'ye yüzerek gidiyor. İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından "Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a" sloganı ile organize edilen yüzme maratonu dün sabah 06.00'da Tüzmen'in suya girmesiyle başladı. 93 km'lik maratonda sporcular aralıksız olarak 30-35 saat yüzecek ve bugün öğle saatlerinde Girne Çıkartma Plajı'na vardıktan sonra yanlarındaki Türk bayrağını yetkililere teslim edecek. Maratonda KKTC vatandaşı sporculara uluslararası alanda uygulanan ambargolara dikkat çekmek ve ülkemize yeni bir açık deniz parkuru kazandırmak amaçlanıyor.

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Ay-Yıldız kulaçlarla Kıbrıs’a...
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