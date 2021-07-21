Şampiyonun dönüşü!

Dünyanın en iyi kadın kürekçisi olarak kabul edilen İngiliz sporcu Helen Glover, 2016 Rio Olimpiyatları’ndan sonra bıraktığı aktif spora, 3 çocuk annesi olduktan sonra geri döndü
Spor tarihinin en önemli geri dönüşlerinden birine Tokyo Olimpiyatları'nda tanıklık edeceğiz. Kariyerinde 2 Olimpiyat, 3 Dünya, 5 Dünya Kupası ve 4 tane de Avrupa Şampiyonluğu bulunan İngilizkadın kürekçi Helen Glover,2016 Rio Olimpiyatları'ndansonra çocuk sahibi olmak içinsporu bırakmıştı. Bir erkek çocuğun ardından ikizlerini dünyaya getiren Glover için geçen yıl mart ayında pandemi nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nınertelendiğinin açıklanmasıher şeyi değiştirdi. Tekrar spora dönme kararı alan İngiliz sporcu, hem çocuklarına bakıp hem de günde üç ağır idman yaparak tekrar form tuttu. Nisan ayında da çiftlerde partneri Polly Swan ile Avrupa şampiyonu olan Glover, Tokyo'da da ilk yarışına 24Temmuz'da çıkacak ve bunubaşaran ilk anne olacak.