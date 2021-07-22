Rıza Kayaalp'ten Tokyo 2020 açıklaması! 'Kızımın sevincini bir kez daha görmek istiyorum...'

"BU KADAR GÜZEL BAŞARILARIN ÜZERİNE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUNU KOYARIM"

2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ve kariyerindeki tek eksik madalya da olimpiyat altını olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Aslında çok kafaya takıyordum ama artık takmıyorum. Çünkü ne yaparsam yapayım olacaksa olacak, olmayacaksa olmayacak, yapacak bir şey yok. Ben sadece gerekeni yapıp en güçlü şekilde katılmak istiyorum. Şu ana kadar da o güce sahip olmaya başladım. Artık nasibimde varsa olimpiyat şampiyonluğunu kazanırım diye umut ediyorum. Nasibimde yoksa yapacak bir şey yok. Çünkü elimden gelen tüm çabayı, çalışmayı gösterdim. İnşallah nasip olur da bu kadar güzel başarıların üzerine olimpiyat şampiyonluğunu koymuş olurum ve olimpiyatta üçüncü madalyamı alırım" dedi.