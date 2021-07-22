Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 202 Tokyo Olimpiyatları hangi gün başlayacak, ne kadar sürecek?

Koronavirüs önlemleri ve Japonya'daki vaka sayısı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları pek çok kez tartışma konusu oldu. Seyircili ve seyiricisiz oynanacak tartışmalarının ardından nihayet olimpiyatlar başlıyor. 85 etkinlikte yarışan 120 sporcu ile ülke, atıcılık, güreş, boks, okçuluk ve badminton için madalya kazanmayı umuyor. Peki, 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlıyor, Açılışı Seremonisi ne zaman?
TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
XXXII Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 8 Ağustos 2021 Pazar günü Tokyo, Japonya'da sona erecek.
TOKYO OLİMPİYATLARI AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN?
Tokyo Olimpiyatları Açılış Seremonisi 23 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek.
Açılış Seremonisi pek çok kanalda canlı yayınlanacak. Açılış töreni. Savannah Guthrie ve Mike Tirico, bu yılki Açılış Töreni etkinliğine ev sahipliği yapacak.
.