Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 202 Tokyo Olimpiyatları hangi gün başlayacak, ne kadar sürecek?

Tokyo Olimpiyatları için geri sayım sona erdi. Açılış etkinliğine kısa bir süre kalması nedeniyle spor severler ve organizasyonun meraklıları "Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Tokyo Olimpiyatları başlangıç saati, tarihi, Açılış Töreni programı, nasıl izleneceği ve daha fazlası dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şey sabah.com.tr'de yer alıyor.

Koronavirüs önlemleri ve Japonya'daki vaka sayısı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları pek çok kez tartışma konusu oldu. Seyircili ve seyiricisiz oynanacak tartışmalarının ardından nihayet olimpiyatlar başlıyor. 85 etkinlikte yarışan 120 sporcu ile ülke, atıcılık, güreş, boks, okçuluk ve badminton için madalya kazanmayı umuyor. Peki, 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlıyor, Açılışı Seremonisi ne zaman?

TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

XXXII Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 8 Ağustos 2021 Pazar günü Tokyo, Japonya'da sona erecek.