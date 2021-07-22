Tokyo Olimpiyatları’na doğru

Milli voleybolcularsoft karantinada
Türkiye Voleybol Federasyonu, ülkemizi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile ilgili açıklama yaptı. Filenin Sultanları'nıİstanbul'dan Japonya'ya taşıyan uçaktabir Koronavirüs vakası çıktığı belirtilirken, kaptan Eda Erdem Dündar ve 6 voleybolcunun, daha hafif koşulları olan soft karantinaya alındığı ifade edildi. İzole edilmiş kişilerin açılış törenine katılmalarına izin verilmediği bildirilirken, açılış töreninde bayrağımızı taşımagörevini üstlenecek olan Eda'nın, bugörevi yerine getiremeyeceği aktarıldı. Eda ve arkadaşlarının, 25 Temmuz Pazar günü Çin ile oynanacak ilk karşılaşmadaise sahaya çıkması bekleniyor.
İki sporcu daha Kovid-19 kurbanı 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan Koronavirüs yüzünden iki sporcu daha çekilmek zorunda kaldı. Şilili tekvandocu Fernanda Aguirre testinin pozitif çıkması üzerine 10 gün karantinaya gireceğini öğrenince oyunlardan resmen çekilen ilk sporcu oldu. Aguirre'nin ardından atıcılıkbranşında mücadele eden Büyük Britanyalısporcu Amber Hill de test sonucunun pozitif çıkmasıyla oyunlardan çekilme kararı aldı.
Akgül: İnşallah bu hikâye altın madalya ile biter
Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'nda serbest güreş kategorisindeTürkiye'yi temsil edecekolan milli sporcu Taha Akgül, üst üste ikinci olimpiyat altınını hedefliyor. Rio2016'da ülkemize tek altın madalyayı kazandıran isim olan Akgül, "Oyunlara katıldığım için çok sevinçliyim, geçen yılolsa sakatlık yüzünden katılamayacaktım. Ama şampiyonluk olursa yaradanın bana lütfettiği çok güzel bir hikâye olmuş olacak. İnşallah bu hikâyeyi de altın madalya ile bitiririz" şeklinde konuştu.
Nafia Kuş kürsüye çıkmak istiyor
Milli tekvandocu Nafia Kuş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor. Kadınlar +67 kilodaTürkiye'yi temsil edecekolan milli tekvandocu, "Her sporcunun hayali, rüyası olimpiyat oyunlarında mücadele etmek. Buraya gelerek ilk mücadeleyi kazandık. Şimdi sıra emeklerimizin karşılığını almakta" dedi. Kuş, kadınlar +67 kiloda 27 Temmuz Salıgünü tatamiye çıkacak.