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Giriş Tarihi: 23.7.2021

Sessiz şölen

Sessiz şölen

Pandemi nedeniyle seyircinin alınmayacağı 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nın resmi açılışı bugün yapılıyor. 206 ülkeden 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek

Dünya sporunun kalbi Tokyo'da atacak… Pandemi nedeniyle geçen yıl ertelenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları bugün Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek açılış töreni ile resmen başlayacak. 8 Ağustos'ta sona erecek olan oyunlar seyircisiz yapılacak. Müsabakalar sırasında geçmiş olimpiyat oyunlarına ait ses efektlerinin kullanılacağı açıklanmıştı. Türkiye'nin de boy göstereceği oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için yarışacak.

AÇILIŞ TÖRENİ 14.00'TE
Bugün TSİ 14.00'te yapılacak açılış seremonisinde Türk bayrağını, kafilemizin en genç isimleri olan milli yüzücüler Merve Tuncel (16) ile Berke Saka (18) taşıyacak. Önceki olimpiyatlarda 1 kişi tarafından taşınan bayrak, bu yıl cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için birer erkek ve kadın sporcuya emanet edilecek. Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı Trt Spor ve Trt Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.

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