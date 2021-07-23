Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri 2020 Tokyo Olimpiyatları programı ve yayın akışı (23 Temmuz 2021): Tokyo Olimpiyatları'nda bugün hangi karşılaşmalar var?
Giriş Tarihi: 23.7.2021 10:31 Son Güncelleme: 23.7.2021 10:31

2020 Tokyo Olimpiyatları programı ve yayın akışı (23 Temmuz 2021): Tokyo Olimpiyatları'nda bugün hangi karşılaşmalar var?

2020 Tokyo Olimpiyatları programı ve yayın akışı 23 Temmuz 2021: Tokyo Olimpiyatları'nda bugün hangi karşılaşmalar var?

Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları için beklenen gün geldi. Ülkemizi temsil eden 108 sporcunun katıldığı olimpiyatlarda milyonlar bugünün programına kilitlendi. Bu kapsamda 23 Temmuz Tokyo Olimpiyatları programı ve yayın akışı gibi detaylar sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün olimpiyatlarda hangi karşılaşmalar var? İşte TRT1 Spor Yıldız 23 Temmuz programı ve yayın akışı gibi detaylar…

Bu yaz Tokyo'da düzenlenmekte olan olimpiyatlar için nefesler tutuldu. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda 200'ü aşkın ülkeden yaklaşık olarak 11 bin sporcu katılacak. 8 Ağustos tarihinde son bulacak olimpiyatlarla ilgili yayın akışı ve programı bu kapsamda merak ediliyor. "Bugün olimpiyatlarda hangi karşılaşmalar var?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte 23 Temmuz TRT1 Spor Yıldız 23 Temmuz programı ve yayın akışı gibi detaylar…

TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?

Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Kaç milli sporcu katılacak?

2020 Tokyo Olimpiyatları; Eurosport 1, Eurosport 2, Trt Spor ve Trt Spor Yıldız kanallarından takip edilebilecek.

TOKYO OLİMPİYATLARI YAYIN AKIŞI

Trt Spor ve Trt Spor Yıldız

22 Temmuz Perşembe

08.55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)

10.55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol karş. "Meksika - Fransa" (Trt Spor)

14.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol karş. " Brezilya - Almanya " (canlı) (Trt Spor)

23 Temmuz Cuma - Tokyo Olimpiyatları TRT - TRT Spor yayın akışı

02.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)

07.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)

14.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) "Açılış Töreni" (canlı) (Trt Spor)

24 Temmuz Cumartesi Tokyo Olimpiyatları TRT - TRT Spor yayın akışı

03.30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

05.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)

08.15 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

13.30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

25 Temmuz Pazar Tokyo Olimpiyatları TRT - TRT Spor yayın akışı

03.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)

04.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

06.35 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

10.20 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol karş. "Çin - Türkiye" (canlı) (Trt Spor)

13.55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol karş. " Japonya - Meksika " (canlı) (Trt Spor)

04.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

26 Temmuz Pazartesi Tokyo Olimpiyatları TRT - TRT Spor yayın akışı

08.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

13.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

04.30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)

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2020 Tokyo Olimpiyatları programı ve yayın akışı (23 Temmuz 2021): Tokyo Olimpiyatları'nda bugün hangi karşılaşmalar var?
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