Türk sporcular Tokyo'da sahne alıyor

Boksta son 32 tur mücadelesinde 69 kiloda Necat Ekinci, Kokugikan Arena'da ringe çıkacak. Necat Ekinci, TSİ 07.15'te'teki karşılaşmada Belaruslu Aliaksandr Radzionau ile karşı karşıya gelecek.

Türk sporcular, artistik cimnastik erkekler elemesinde de yarın Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak Ahmet Önder, Adem Asil sahne alacak. Ariake Gymnastics Centre'deki mücadele TSİ 13.30'da başlayacak.

Judoda ise 48 kiloda Gülkader Şentürk ve 60 kiloda Mihraç Akkuş, TSİ 05.00'de madalya için mindere çıkacak. Nippon Budokan'daki müsabakalarda Gülkader Şentürk, son 32 turunda İspanyol Julia Figueroa ile karşılaşacak. Mihraç Akkuş da aynı turda Butanlı rakibi Ngawang Namgyel karşısında tur arayacak.

Okçulukta Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takım mücadelesine çıkacak. Yumenoshima Final Field'deki müsabakalar, TSİ 04.46'da başlayacak.

Oyunlarda madalya mücadelesine çıkacak bir diğer Türk sporcu ise tekvandoda Rukiye Yıldırım olacak. 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden Rukiye Yıldırım, Makuhari Messe Hall A'da TSİ 07.30'da Mısırlı Nour Abdelsalam ile son 16 turunda mücadele edecek.

Tokyo 2020 akşam seansında milli yüzücüler Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada seçmelere katılacak. TSİ 14.37'teki yarışlar, Tokyo Aquatics Centre'da yapılacak.