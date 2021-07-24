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Giriş Tarihi: 24.7.2021 15:38

Emre Sakçı ve Berkay Öğretir 100 metre kurbağalamada elendi

AA
Emre Sakçı ve Berkay Öğretir 100 metre kurbağalamada elendi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre kurbağalamada yüzen milli sporcular Emre Sakçı ile Berkay Öğretir seçmeleri geçemedi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yüzmede ilk gün eleme yarışlarında havuza giren Berkay Öğretir, 6. seride yüzdü. Milli sporcu, 59.82'lik derecesiyle serisinde 6, genel sıralamada 18. oldu.

Yedinci ve son seride yüzen Emre ise 59.87'lik derecesiyle serisinde 7, genel sıralamada 19. basamakta yer buldu. İki sporcu da 1 dakikanın altında yüzmesine rağmen en iyi 16 dereceden birini yapamayarak yarı finale kalamadı. Berkay Öğretir, 27 Temmuz'da erkekler 200m kurbağalama elemelerinde mücadelesine devam edecek.

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Emre Sakçı ve Berkay Öğretir 100 metre kurbağalamada elendi
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