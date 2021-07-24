Hedefi vurduk!

Mete Gazoz (10.) ve Yasemin Ecem (19.) sıralama turlarında başarı ile mücadele edip rakiplerini beklemeye geçti
Milli okçularımız Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz dün açılışı yaptı.Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen müsabakalarda Mete Gazoz, 669 puan alarak 64 sporcu arasında 10. sırayı elde etti. 22 yaşındaki sporcumuz, 29 Temmuz Perşembe günü 646 puan alan Lüksemburglu Jeff Henckels ile ilk turda mücadele edecek. Bir diğer milli sporcumuz Yasemin Ecem Anagöz, bireysel sıralama atışlarında 652 puanla 64 sporcu arasında 19. oldu. Anagöz, 27 Temmuz Salı, Kanadalı Stephanie Barret ile yarışacak.