Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Kazaklı çeyrek finalde
Giriş Tarihi: 24.7.2021

Kazaklı çeyrek finalde

Kazaklı çeyrek finalde

28 yaşındaki kürek sporcumuz, 7.20.11’lik dereceyle kendi serisinde üçüncü oldu ve çeyrek final bileti aldı

Olimpiyatların ilk gününde milli kürekçimiz Onat Kazaklı, sahne aldı. Tokyo Körfezi'ndeki Sea Forest Waterway'de yapılan yarışlarda erkekler tek çifte eleme için yarışan Kazaklı, 7.20.11'lik derece elde etti. Kendi serisinde 3. sırayı alan 28 yaşındaki milli sporcumuz çeyrek final biletini aldı. Kazaklı'nın çeyrek final mücadelesi 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. F.Bahçe Kulübü de kendi sporcusu Onat Kazaklı için bir tebrik mesajı paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular! Ligue 1’de birlikte şampiyon olmuşlardı…
Son dakika! Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümünde ilk şüphe! Yeni detaylar ortaya çıktı
Son dakika: Ankara’da kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika: Galatasaray transfer ateşini yaktı! Sacha Boey ve Patrick van Aanholt art arda açıklandı...
Son dakika: Beşiktaş'tan sürpriz forvet atağı! Diego Costa ve Edin Dzeko derken...
7 maddede erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı bulunmuyor
Son dakika: Fatih Terim PSV maçından sonra 7 ismin üzerini çizdi! Galatasaray'ın B planı hazır...
Yemin dizisinin Kemal’i Can Verel: Ona baktığım zaman gözlerim parlıyor!
Son dakika: 23 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum
Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim! Sınırda çatışma yaşanıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazaklı çeyrek finalde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA