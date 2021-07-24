Kazaklı çeyrek finalde

28 yaşındaki kürek sporcumuz, 7.20.11’lik dereceyle kendi serisinde üçüncü oldu ve çeyrek final bileti aldı
Olimpiyatların ilk gününde milli kürekçimiz Onat Kazaklı, sahne aldı. Tokyo Körfezi'ndeki Sea Forest Waterway'de yapılan yarışlarda erkekler tek çifte eleme için yarışan Kazaklı, 7.20.11'lik derece elde etti. Kendi serisinde 3. sırayı alan 28 yaşındaki milli sporcumuz çeyrek final biletini aldı. Kazaklı'nın çeyrek final mücadelesi 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. F.Bahçe Kulübü de kendi sporcusu Onat Kazaklı için bir tebrik mesajı paylaştı.