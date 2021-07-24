Olimpiyat ışığı yandı

Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları, dün Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle resmen başladı. 32. kez düzenlenecek olan oyunların bu kez sloganı "Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" olarak belirlendi. 206 ülkenin katıldığı geçiş töreni renkli anlara sahne olurken, tüm ülkeler bayraklarının ve yerel kıyafetlerinin stillerini içeren giysilerle geçiş yaptı. 8 Ağustos'taki kapanış töreni ile tamamlanacak olan oyunlarda 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. Türkiye'yi ise olimpiyatlarda 18 branşta 50 kadın, 58 erkek sporcu temsil edecek. Katıldığımız branşlar ve sporcu sayılarımız ise şöyle: Atletizm (25), yüzmede (11), güreş (9), yelken (8), karate (7), boks (6) ve judo (6) tekvando (5), artistik cimnastikte (5), atıcılık (4), bisiklet (2), halter (2), okçuluk (2), badminton (1), eskrim (1), kürek (1), modern pentatlon (1), Voleybol (12).



GÖZ KAMAŞTIRDIK

Açılış seremonisinde bayrağımızı milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı. Kafilemizin kıyafetleri ise göz kamaştırdı. Vakko tasarım ekipleri tarafından her sporcuya özel olarak dikilen kıyafetlerde beyaz ve kırmızı ağırlıktaydı. Ayrıca Tokyo Oyunları'nın ana rengi olan lacivertin de ince çizgilerde kullanılarak özgünlük katıldığı kıyafetler büyük beğeni topladı.



SPORCULARIN SAĞLIĞI İYİ

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, sürekli sporcular ve kafilemizle görüştüğünü söyledi. Kafilede bir problem olmadığını da belirten Erdener, "Olimpiyatın bu zor şartlara rağmen sonuç olarak iyi olmasını bekliyorum. Oyunların seyircili yapılması ihtimalini düşünemiyorum. Tokyo'da vaka sayısı artıyor" dedi.