Skeç değil gerçek!

Türkiye Yol Şampiyonası'nın 8 Ağustos'ta yapılacak yarışları için bisikletçiler antrenmanlarını sürdürürken öyle bir olay yaşandı ki her şey altüst oldu. Polonezköy Tabiat Parkı'nda Salcano takımının antrenmanı için sporculara yol gösterip kaybolmamaları adına şeritler çekildi. Ancak sporcular yarışa başlamadan doğada gezen bir vatandaş, bu şeritleri çöp zannederek tek tek topladı ve bunu da sosyal medyadan sitemkâr bir mesajla paylaştı.

Ancak gerçek çok farklıydı… Salcano takımı "İlgi ve duyarlılığınız için teşekkürler fakat parkurdaki işaretler 8 Ağustos tarihinde yapılacak Türkiye Sampiyonası'nda sporcuların antrenman yapması ve kaybolmaması içindi. Yarışa iki gün kala daha fazla işaret olması için şeritlenecek ve yarış sonrası tüm şeritler toplanacak" mesajını paylaştı. Ancak iş işten geçmişti ve antrenman yapan sporcular yollarını kaybederken ortaya da trajikomik bir tablo çıktı...