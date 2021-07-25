Cimnastikte tarih yazdık

Milli sporcularımız katıldıkları 7 branşta finale yükseldi. İbrahim Çolak (Halka), Ferhat Arıcan (Paralel bar), Ahmet Önder (Genel tasnif, atlama masası), Adem Asil (Genel tasnif, halka, atlama masası) büyük bir başarıya imza attı
Olimpiyatların temel taşları arasında sayılan artistik cimnastikte Türkiye tarihi bir günü geride bıraktı. 4 sporcumuz 7 branşta istediğinielde ederek finale yükseldi. Halkada İbrahim Çolak 14.933 puan alırken, Adem Asil de 14.800 puanla finale yükseldi. Atlama masasında Ahmet Önder 14.466 puan, Adem Asil 14.766 puan alarak yüzümüzü güldürdü. Paralel bar disiplininde Ferhat Arıcan 15.566 puana ulaşıp kendi serisindeki en iyi dereceyle final biletini cebine koydu. Genel tasnifte Adem Asil 14.033, Ahmet Önder de 14.600 puan toplayarak branşlarında istediğini elde eden isimler oldu. Başarılı sonuçlarınardından sporcularımız topluolarak büyük sevinç yaşarken,madalya sözü verdiler.
CANINIZ SAĞ OLSUN METE&YASEMİN
Okçulukta bronz madalyayı az farkla kaçırdık… Karışık takım kategorisinde Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Alejandra Valencia ve Luis Alvarez'den oluşan Meksika ile madalya için karşı karşıya geldi. Milliler, ilk seti 36-34 kaybetti ve maçta 2-0 geri düştü. İkinci sette Alvarez'in 2 sayı almasıyla büyük bir avantaj yakalayan Mete-Yasemin ikilisi, seti 36-27 alarak skora denge getirdi. Üçüncü seti 39-36 kazanan Meksika yeniden farkı iki sayıya çıkartırken, 4. sete iyi başladık ancak rakip iki atışında hata yapmayınca seti 34-33, maçı da 6-2 kaybettik.
EKİNCİ ELİNDEN KAÇIRDI
Boksta 69 kiloda ringe çıkan Necat Ekinci ilk turda Belaruslu Aliaksandr Radzionau'ya 3-2 mağlup olarak elendi. Sporcumuz ilk raundu 5-0 alırken ikinci raundu 3-2, son raundu da 3-2 kaybederek veda etti.
YÜZMEDE ELEMEYİ GEÇEMEDİK
Erkekler 100 metre kurbağalamada kulvara giren iki yüzücümüz Berkay Ömer Öğretir ile Emre Sakçı yarı finale yükselemedi ve bu disiplinde elendi. Öğretir, 59.82'lik derecesiyle 18. olurken Sakcı ise59.87'lik derecesiyle 19. sırayı aldı.
RUKİYE YILDIRIM SONUNU GETİREMEDİ
Milli tekvandocumuz Rukiye Yıldırım (49 kg) bronz madalya için çıktığı mücadelede İsrail'denAbishag Semberg'e 27-22 yenildive olimpiyat beşincisi oldu. Yarı finalde İspanya'dan Iglesias'a 39-19 yenilen sporcumuz bronz için çıktığı mücadelede de başarılı olamadı ve madalya şansını kaçırdı. Judoda ise 48 kiloda GülkaderŞentürk ile erkekler 60 kiloda yarışan Mihraç Akkuş son 32 turunda rakiplerine yenilerek elendi.