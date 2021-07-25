Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Filenin Sultanları Çin karşısında harikalar yarattı! Ebrar Karakurt Tokyo 2020'ye damga vurdu
Giriş Tarihi: 25.7.2021 11:30 Son Güncelleme: 25.7.2021 11:51

Filenin Sultanları Çin karşısında harikalar yarattı! Ebrar Karakurt Tokyo 2020'ye damga vurdu

Filenin Sultanları Çin karşısında harikalar yarattı! Ebrar Karakurt Tokyo 2020'ye damga vurdu

Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyatları B Grubu'nda Çin karşısında sahaya çıkan milli voleybol takımımız, galibiyete uzandı! Çin karşısında harikalar yaratan Filenin Sultanları, ilk maçında ilk galibiyetini aldı. Son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt'un performansı Tokyo 2020'ye damga vurdu. Milli takımımız bir sonraki maçta İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika... Eda Erdem'in kaptanlığında muhteşem bir performans ortaya koyan Filenin Sultanları, Çin karşısında altın madalyanın en büyük favorilerinden biri olduğunu gösterdi. Tokyo 2020'de Çin karşısında ilk seti 25-21 önde kapatan milli takımımız ikinci sette farkı daha da açtı. Ebrar Karakurt adeta tek başına Çin'i yıktı!

EBRAR KARAKURT TOKYO 2020'YE DAMGA VURDU!

Milli voleybolcularımızdan Ebrar Karakurt, hırsıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Her aldığı sayı sonrasında büyük sevinç yaşayan Ebrar'ın yanı sıra kaptan Eda Erdem ve Hande Baladın da üst düzey bir performans ortaya koydular.

SON OLİMPİYAT ŞAMPİYONU KARŞISINDA MUHTEŞEM OYNADILAR!

Filenin Sultanları son Olimpiyat şampiyonu Çin karşısında ikinci seti de 25-14 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

1. SET SONUCU: 25-21

2. SET SONUCU: 25-14

3. SET SONUCU: 25-14

Filenin Sultanları, sonraki maçta Salı günü İtalya ile karşılaşacak.

28 TEMMUZ - İTALYA - 10:25

30 TEMMUZ - ABD - 15:45

1 AĞUSTOS - ARJANTİN - 08:20

3 AĞUSTOS - RUSYA - 08:20

Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmaların ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracaklar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz’ın yeni takımını duyurdular! Ligue 1’de birlikte şampiyon olmuşlardı…
Son dakika: Çarpıcı Burak Elmas iddiası! 'Terim'in yerine hoca baktı...'
Sörloth için flaş sözler! "Trabzonspor değil ama Fenerbahçe..."
El Bab'da TSK’ya hain saldırı! 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal tamam! Sırada 3 yeni transfer var, dünya yıldızı...
Son dakika: Dünya bunu konuşacak Manchester City 2 bomba transferi bitiriyor! Harry Kane ve Jack Grealish...
Fonlu Gazetecilik! Cumhuriyet İBB'nin sıvacısı
Son dakika haberi | Yerli aşıda kritik gelişme: Geri sayım başladı
Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğü işte bu gemide: Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı
Bağırsakları yırtıldı, iç kanama geçirdi! 'Erkeksin kalk bir şey olmaz!'
ARKADAŞINA GÖNDER
Filenin Sultanları Çin karşısında harikalar yarattı! Ebrar Karakurt Tokyo 2020'ye damga vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA