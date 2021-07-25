Son dakika... Eda Erdem'in kaptanlığında muhteşem bir performans ortaya koyan Filenin Sultanları, Çin karşısında altın madalyanın en büyük favorilerinden biri olduğunu gösterdi. Tokyo 2020'de Çin karşısında ilk seti 25-21 önde kapatan milli takımımız ikinci sette farkı daha da açtı. Ebrar Karakurt adeta tek başına Çin'i yıktı!