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Giriş Tarihi: 25.7.2021 13:37 Son Güncelleme: 25.7.2021 14:02

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tokyo2020'de son şampiyon Çin'i devirerek büyük bir başarı elde eden Filenin Sultanları'nı tebrik etti. A Milli Kadın Voleybol takımını teri kurumadan arayan Başkan Erdoğan Kaptan Eda Erdem ile konuşarak "Bizi çok mutlu ettiniz, gururlandırdınız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tokyo2020'de son şampiyon Çin'i devirerek büyük bir başarı elde eden Filenin Sultanları'nı tebrik etti. A Milli Kadın Voleybol takımını teri kurumadan arayan Başkan Erdoğan Kaptan Eda Erdem ile konuşarak "Bizi çok mutlu ettiniz, gururlandırdınız" dedi.

EDA ERDEM "İZLEDİNİZ Mİ?" DİYE SORDU

Başkan Erdoğan'a kazandıkları maç için "izlediniz mi?" diye soran takım kaptanı Eda Erdem'in aldığı cevap ve tebrik karşısında mutlu olduğu gözlenirken tebriği tüm takım arkadaşlarına ileteceğini belirtti.

"BİZİ GURURLANDIRDINIZ"

Erdoğan Eda Erdem'e tebriklerini iletirken "Bizi gururlandırdınız. Tüm kızlarımıza evlatlarımıza sevgilerimi ilet lütfen" dedi.

İşte o anlar:

Başkan Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik | Video

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik
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