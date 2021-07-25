Tokyo 2020 günlüğü

SavaştankaçtılarOlimpiyat'tabuluştular
Suriye iç savaşında ülkelerini terk etmek zorunda kalan iki kardeş Muhammed ile Alaa Maso'nun açılış töreninde birbirlerine sarılması gündeme damga vurdu. Suriye adına yarışacak triatlet Muhammed Maso ile Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'nda yer alan yüzücü Alaa Maso'nun karşılaşması gözleri doldurdu. Alaa Maso 2015'te ülkesinden ayrılırken, önce Türkiye geldi. Ardından da kaçak olarak 18 kişi ile birlikte bir bot içinde Yunanistan'a kaçtı. Midilli'yegelen sporcu sonrasındazorlu bir sürecin ardındanAlmanya'ya ulaştı. İki sporcukardeş yıllar sonra olimpiyatlardabuluşurken, sarılmalarıise günün olayı oldu.
İsrailli rakip istemedi Olimpiyat'tan çekildi
73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, son 32 turunda İsrailli rakip Tohar Butbul ile eşleşmemek için oyunlardan çekildi. "Filistin'in mücadelesibenim mücadelemden daha büyük" diyen Nourine ülkesine geri döndü.
Kovid-19 olanların sayısı 127'ye ulaştı
Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi, kafilelerdeki toplam 127 kişinin Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Komiteden yapılan açıklamada sporcular ve ülkelerin ismi verilmedi.
ABD'de aşı krizi!
ABD Milli Takımı'nda aşı krizi yaşanıyor… Yüzücü Michael Andrew, Kovid-19 için aşı olmayı reddedince takım arkadaşları ile arası açıldı. 22 yaşındaki sporcunun kendilerini de tehlikeye attığını söyleyen ABD'li yüzücüler,Andrew ile yan yana bile gelmezken,tepkilerini yaptıklarıaçıklamalarda da gösterdi.
Virüsü yendi rekoru kırdı
10 metre havalı tabancada olimpiyat rekorunu 244.8puan ile kıran İranlı JavadForoughi ülkesi İran'a bu alanda ilk madalyasını getirdi. Hemşire olarak çalışan 41 yaşındaki sporcu, pandemi döneminde yaptığı hizmetlerin ardından kırdığı rekorla ülkesinde de kahraman ilan edildi.