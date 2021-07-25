TRT Spor yayın akışı ile Yaz Olimpiyatları - Tokyo Olimpiyatları'nda bugün hangi karşılaşmalar var? 2020 Tokyo Olimpiyatları programı ve 25 Temmuz yayın akışı

Bu yaz Tokyo'da düzenlenmekte olan olimpiyatlar için nefesler tutuldu. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda 200'ü aşkın ülkeden yaklaşık olarak 11 bin sporcu katılacak. 8 Ağustos tarihinde son bulacak olimpiyatlarla ilgili yayın akışı ve programı bu kapsamda merak ediliyor. "Bugün olimpiyatlarda hangi karşılaşmalar var?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte 24 Temmuz TRT1 Spor Yıldız 24 Temmuz programı ve yayın akışı gibi detaylar…
TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?
2020 Tokyo Olimpiyatları; Eurosport 1, Eurosport 2, Trt Spor ve Trt Spor Yıldız kanallarından takip edilebilecek.
TOKYO OLİMPİYATLARI YAYIN AKIŞI
Trt Spor ve Trt Spor Yıldız
22 Temmuz Perşembe
08.55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)
10.55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol karş. "Meksika - Fransa" (Trt Spor)
14.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol karş. " Brezilya - Almanya " (canlı) (Trt Spor)
23 Temmuz Cuma - Tokyo Olimpiyatları TRT - TRT Spor yayın akışı
02.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)
07.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)
14.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) "Açılış Töreni" (canlı) (Trt Spor)
24 Temmuz Cumartesi Tokyo Olimpiyatları TRT - TRT Spor yayın akışı
03.30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)
05.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)
08.15 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)
13.30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)
25 Temmuz Pazar Tokyo Olimpiyatları TRT - TRT Spor yayın akışı
03.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)
04.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)
06.35 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)
10.20 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol karş. "Çin - Türkiye" (canlı) (Trt Spor)
13.55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol karş. " Japonya - Meksika " (canlı) (Trt Spor)
04.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)
26 Temmuz Pazartesi Tokyo Olimpiyatları TRT - TRT Spor yayın akışı
08.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)
13.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)
04.30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)