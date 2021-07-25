TRT Spor yayın akışı ile Yaz Olimpiyatları - Tokyo Olimpiyatları'nda bugün hangi karşılaşmalar var? 2020 Tokyo Olimpiyatları programı ve 25 Temmuz yayın akışı

Bu yaz Tokyo'da düzenlenmekte olan olimpiyatlar için nefesler tutuldu. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda 200'ü aşkın ülkeden yaklaşık olarak 11 bin sporcu katılacak. 8 Ağustos tarihinde son bulacak olimpiyatlarla ilgili yayın akışı ve programı bu kapsamda merak ediliyor. "Bugün olimpiyatlarda hangi karşılaşmalar var?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte 24 Temmuz TRT1 Spor Yıldız 24 Temmuz programı ve yayın akışı gibi detaylar…