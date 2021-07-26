Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 3. gün tamamlandı
Giriş Tarihi: 26.7.2021 16:23 Son Güncelleme: 26.7.2021 16:24

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 3. gün tamamlandı

DHA
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 3. gün tamamlandı

Tokyo’da devam eden Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde tekvando branşında iki bronz madalya kazanan Türkiye, üçüncü günü boş geçti.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Tekvandoda olimpiyat madalyalı Nur Tatar ilk turda galip geldi. 67 kiloda mücadele eden milli sporcu Nur Tatar, çeyrek finalde ABD'li Paige McPherson'a normal süresi 1-1 biten müsabakada altın skorla yenilerek finale çıkma şansını yitirdi. Tatar, çeyrek finalde kendisini yenen Paige McPhearson'un yarı finalde Hırvatistan'dan Matea Jelic'e yenilmesiyle Tokyo 2020'ye veda etti.

BİLAL ÇİLOĞLU SON ŞAMPİYONA YENİLDİ

Judo 73 kiloda, Dünya ve Avrupa 3.'sü milli judocu Bilal Çiloğlu ilk tur maçında Ürdün'lü rakibi Younis Eyal Slman'ı ippon'la yenerek 2. tura çıktı. Bilal Çiloğlu ikinci turda bu sıkletin olimpiyat ve dünya şampiyonu Japon Shohei Ono'yla eşleşti. Milli sporcu Çiloğlu, 2. turda ev sahibi olimpiyat şampiyonu Shohei Ono'ya ippon ile mağlup olarak oyunlardan elendi.

BATUHAN ÇİFTÇİ BEKLENENİ VEREMEDİ

Milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 52 kg ilk tur mücadelesinde Özbekistan'dan son olimpiyat şampiyonu Shakhobidin Zoirov karşısında bir varlık gösteremedi ve 5-0 mağlup olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na erken veda etti.

YELKENDE SIRALAMA TURLARI DEVAM ETTİ

Madalya şansı bulunmayan sporcularımız sıralamadaki yerlerini belirlemek için turlara devam ettiler. Ecem Güzel, laser radialde 12. sırada yer alırken, rüzgar sörfünde Dilara Ural 23., Onur Cavit Biriz ise 17. sırada bulunuyor.

YÜZMEDE VİKTORİ ŞOKU

Kadınlar 1500m serbest stilde Merve Tuncel 11., Deniz Ertan 17. sırayı alırken, Viktoria Zeynep Güneş, 200m bireysel karışıkta 22. oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB ile 2021 LGS tercih sonuçları sonuc.meb.gov.tr'den açıklandı! MEB ve E okul ile 2021 LGS tercih yerleştirme sonuçları öğren
Son dakika: Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün yerine Vidal'i getiriyor! Yıllar önce Arda Turan ile...
Son dakika: Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı askerle birlikte darbe yaptı!
Son dakika: Türkiye'den Tunus'taki darbe girişimine peş peşe tepkiler! 'Türkiye Tunus halkının yanındadır'
Son dakika: Galatasaray'da iki transfer daha yolda! Cicaldau, Van Aanholt ve Boey'den sonra...
Son dakika: Otoyol ve köprü yalanı çöktü! Pandemide bile taahhüdün üzerinde araç geçti
Son dakika: Milyonlarca Emekli ve çalışanı ilgilendiriyor! Özel haklar...
Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Ozan Kabak ve Kaan Ayhan...
Son dakika: Fatih Terim'in yeni prensi Morutan! Rumen on numaranın menajerinden transfer Galatasaray açıklaması
LGS 2.tercihler (ek tercihler) ne zaman ve nakil işlemleri nasıl yapılır? MEB 2021 LGS ek tercihler ne zaman başlıyor? MEB lise ek yerleştirme tarihi!
ARKADAŞINA GÖNDER
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 3. gün tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA