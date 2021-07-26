Bizim için harikasınız!

İlk seti 25-21 kazanan Ay-Yıldızlılar, sonrasında dosta düşmana gözdağı verdi. Ebrar (18), Eda (13), Zehra (11), Hande (10) skor yükünü çekerken, ikinci ve üçüncü seti 25-14 alan Türkiye, grupta liderlik koltuğuna oturdu
AMilli Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyatlara tarihi bir başlangıç yaptı… 2016'da Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya ulaşan Çin'i sürklase eden Türkiye, 3-0'la zafere ulaştı. B Grubu'ndaki ilk maçımızda Çin'in sert hücumuna karşılığı iyi veren Ay-Yıldızlılar, ilk 5 dakika içinde oyunu tuttu ve 6-6 eşitlikle geçilen bölümün ardından Türkiye, Hande Baladın ile 06.33'te öne geçti. Sonrasında ise millilerimizinönlenemez bir yükselişi başladı.Sert savunma ile Çin'e geçitvermeyen Filenin Sultanlar'ıilk seti 25-21 önde kapattı.
CANSU'NUN PLASESİ UMUTLARINI KIRDI!
2. setin başlaması ile birlikte Çin ekibi de ne yapacağını şaşırır vaziyetteydi. Ebrar ve Hande'ninsayılarına kaptan Eda Erdem'indirenci de eklenince ikinci settende 25-14'lük etkileyici birskor geldi. Son sette Zehra'nın bloktaki katkısı ile birlikte Çin'in de direnci tamamen kırıldı. Maçın yıldızları arasındaki Ebrar'ın sert hücumlarının yanı sıra Cansu (Plase vuruşu ile gelen sayı da rakibin moralini tamamen bitirdi) ve Meliha'nın da savunmadaki katkılarıyla birlikte Türkiye,hiç beklemediği kadar kolaybir galibiyete ulaştı. Son seti 25- 14'le tamamlayan Filenin Sultanları, maçı da 3-0 kazanarak grubunda liderliğe yükseldi.
NE DEDİLER?
KAPTAN EDA ERDEM:
"Kızlarailk olarak şunu söyledim: 'Oraya gittiğimizde nasıl bir ortamda olduğumuzu çok iyi anlayacaksınız çünkü artık siz de dünyanın en elit sporcuları arasındasınız.' İlk yaptığım iş,onlara çıktıkları seviyeyi hatırlatmaktı." BAŞANTRENÖR GIOVANNI GUİDETTİ:
"Takımımmüthiş maçlar oynayacak bir yapıya sahip. Savunmada ve hücumda elimizden geleni yaptık. Olimpiyatlara böyle başlamak çok önemli. Takımın büyük bölümühayatlarında ilk kez olimpiyat maçıoynadı. Bu yüzden de çok önemliydi." EBRAR KARAKURT:
"Bukadar kolay geçmesini beklemiyorduk, son olimpiyat şampiyonu onlar. Top sahamızdayere düşmedi neredeyse."
KARTAL TAKİPTE
Beşiktaş Futbol Takımı oyuncuları Filenin Sultanları'nın zaferini toplu halde izlerken, alınan her sayının ardından da alkışlarla destek oldular.
KONUK YAZAR / LütfüÖZEL Sultanlar rahat çıkar 10 madalyayı aşarız
Salgın yüzünden sıkıntıların kol gezdiği, Japonlar'ın ve IOC'nin "paranın bir kısmınıkurtaralım" organizasyonu olsa da müsabakaları izledikçe sportif keyfimiz yerine gelmeye başladı! İşte üç başlıkta geridekalan üç günün özeti!
'BIZ BURADAYIZ' DEDİK
Son olimpiyat şampiyonu Çin'i şahane oynayarak ve sürekli fark atarak 3-0'lık net skorla devirdik. Zor bir grup ama biz deçok iyi değil miyiz? Bir defa konsantrasyonumuz üst düzeydeydi. Etkili, bitirici servisler kullandık, hücum organizasyonlarımızla rakibi dağıttık. Çok başarılı bloklarla Çinlilerneye uğradıklarını şaşırdılar. Ebrar ve geçtiğimiz sezonu çok iyi geçiren Eda başta olmak üzere sergilediğimiz sayı performanslarıyla böyle bir turnuvaya "Biz buradayız" diyerek başladık. Gruptan çıkarız. Arjantin'iyeneriz. Rusya'yı da. Sıralamayı İtalyave ABD maçları belirler.
HAYAL BİLE EDEMİYORDUK
"Biz" Tokyo'ya "iddialı" geldik! Geçen yıl yapılsaydı konu en fazla 3-4 madalya olurdu! Ama geçen süreyi özelliklebazı sporcularımız çok iyi hazırlanarakgeçirdiler. Kanıt cimnastikte, 7final. Hayal bile kuramadığımız branş. Tekvandoda iki bronz madalya kazandık. Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün beklentilere ilk cevap verenler oldular. Güreşten, karateden, cimnastikten altın, gümüş ve bronz madalyalar gelir. Nur Tatar sakatmış. Umalım ki başarsın! Sürpriz sonuçlar da olacaktır. Kıyısından kaybettiklerimizde sportif başarıdır, es geçmeyelim! Resmi makamlar 15 madalya diyorlardı. Kanımca 10 üstü "iyidir!" Atletizm "Nerede?" derseniz, eğer bir "hayal kırıklığı" arayacaksak, bu branşta yaşayabiliriz. Umarım yanılırım!
JAPONLAR ABARTIYOR
Salgın şartları devam ediyor. Savım, madalyaları virüs belirler üzerineydi. Plaj voleybolundave bisiklette virüs kaynaklıiki "çekilme" haberi geldi. Bu ne kadar az olursa şüphesiz sportif "değer" artacaktır. Japonlar kural uygulamada biraz abartıyorlar belki ama sporcuyu kontrol etmek zor olacaktır. Vakasayısının artması da bunu gösteriyorzaten. Sağ salim bitsin dileyelim!