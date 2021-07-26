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Giriş Tarihi: 26.7.2021 08:27 Son Güncelleme: 26.7.2021 08:30

Momiji Nishiya 13 yaşında katıldığı olimpiyatlarda altın madalya kazandı!

AA
Momiji Nishiya 13 yaşında katıldığı olimpiyatlarda altın madalya kazandı!

Tokyo 2020 Olimpiyatları bugün de devam ediyor. 13 yaşındaki Japon sporcu Momiji Nishiya, sokak kaykayı kategorisinde altın madalya kazandı. Genç sporcunun bu başarısı uluslararası spor kamuoyunda da büyük ilgi gördü.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde kadınlar kaykay mücadelesinde madalya kazanan sporcular belli oldu. Ariake Sports Park'ta gerçekleştirilen ve olimpiyatlarda ilk kez yer alan kaykayda kadınlar sokak disiplin yarışında altın madalyayı ev sahibi Japonya'nın sporcusu Momiji Nishiya elde etti.

Brezilyalı Rayssa Leal gümüş madalya alırken, Japon Funa Nakayama ise bronz madalya kazandı.

Dün gerçekleşen kaykay branşında erkekler sokak disiplin yarışında da altın madalyayı Japon sporcu Yuto Horigome elde etmişti.

Tokyo 2020 Olimpiyatları bugün de devam ediyor. 13 yaşındaki Japon sporcu Momiji Nishiya, sokak kaykayı kategorisinde altın madalya kazandı. Genç sporcunun bu başarısı uluslararası spor kamuoyunda da büyük ilgi gördü.

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Momiji Nishiya 13 yaşında katıldığı olimpiyatlarda altın madalya kazandı!
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