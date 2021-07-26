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Giriş Tarihi: 26.7.2021

Olimpiyat günlüğü

Olimpiyat günlüğü
Judoda abi-kardeş aynı günde altın madalya aldı
Tokyo Olimpiyatları'nda Judoda Japon Abe kardeşler, bir ilke imza atı. Aynı gün altın madalya kazanan ilk kardeşler olarak olimpiyat tarihine geçti. Kadınlar 52 kiloda mücadele eden 21 yaşındaki Uta Abe, finalde Fransız Amandine Buchard'ı uzatmalarda 10-0 yenerek olimpiyat şampiyonu olmayı başardı. İki yaş büyük abisi Hifumi Abe de erkekler 66 kilo finalinde Gürcü rakibi Margvelashvili'yi 1-0 mağlup etti.

Avustralya havuzda farkını ortaya koydu!
Kadınlar yüzme 4x100 serbest bayrak yarışında Avustralya takımı önemli bir başarıya imza attı ve 3.29.69'luk dereceleriyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Bir önceki rekor ise 2018'de yine Avustralya tarafından 3.30.05 ile kırılmıştı. Öte yandan 18 yaşındaki Tunuslu yüzücü Ahmed Hafnaoui, büyük bir sürpriz yaparak 400 metre serbestte olimpiyat şampiyonu oldu.

Halterde Çinli Chen 2 rekorla altın kazandı
Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, Çinli Lijun Chen, silkmede 187 kilo ve toplamda 332 kilo ile 2 olimpiyat rekoru kırarak iki altın madalya kazandı. Tokyo International Forum'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında, erkekler 67 kiloda madalyalar dağıtıldı. Chen, 2 Olimpiyat rekoru ile gelen şampiyonlukla oyunlara damgasını vurdu.

Matematikçi şampiyon
Tokyo'da yol bisikletinde kadınlarda şampiyonluğa ulaşan Avusturyalı Anna Kiesenhofer, sıra dışı hikâyesiyle dikkat çekiyor. 137 kilometrelik parkuru en yakın rakibinin 1 dakika 15 saniye önünde, 3 saat 52 dakika 45 saniyede tamamlayan 30 yaşındaki sporcu, 4 yıldır profesyonel bir takıma dahil olmadan yalnız çalışıyor. Cambridge Üniversitesi mezunu ve Catalunya Üniversitesi'nden de doktorası olan Kiesenhofer, matematik dalında öğretim görevlisi. Kiesenhofer, Avusturya'ya ilk bisiklet altınını getirmenin gururunu yaşadı.

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