Olimpiyat günlüğü

Judoda abi-kardeş aynı günde altın madalya aldı Tokyo Olimpiyatları'nda Judoda Japon Abe kardeşler, bir ilke imza atı. Aynı gün altın madalya kazanan ilk kardeşler olarak olimpiyat tarihine geçti. Kadınlar 52 kiloda mücadele eden 21 yaşındaki Uta Abe, finalde Fransız Amandine Buchard'ıuzatmalarda 10-0 yenerek olimpiyat şampiyonuolmayı başardı. İki yaş büyük abisi HifumiAbe de erkekler 66 kilo finalinde Gürcü rakibiMargvelashvili'yi 1-0 mağlup etti.
Avustralya havuzda farkını ortaya koydu!
Kadınlar yüzme 4x100 serbest bayrak yarışında Avustralya takımı önemli bir başarıya imza attı ve 3.29.69'luk dereceleriyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Bir önceki rekor ise 2018'de yine Avustralya tarafından 3.30.05 ile kırılmıştı. Öte yandan 18 yaşındaki Tunuslu yüzücü Ahmed Hafnaoui, büyük bir sürpriz yaparak 400 metre serbestte olimpiyat şampiyonu oldu.
Halterde Çinli Chen 2 rekorla altın kazandı
Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, Çinli Lijun Chen, silkmede 187 kilo ve toplamda 332 kilo ile 2 olimpiyat rekoru kırarak iki altın madalya kazandı. TokyoInternational Forum'dagerçekleştirilen haltermüsabakalarında, erkekler67 kiloda madalyalardağıtıldı. Chen, 2 Olimpiyat rekoru ile gelen şampiyonlukla oyunlara damgasını vurdu.
Matematikçi şampiyon
Tokyo'da yol bisikletinde kadınlarda şampiyonluğa ulaşan Avusturyalı Anna Kiesenhofer, sıra dışı hikâyesiyle dikkat çekiyor. 137 kilometrelik parkuru en yakın rakibinin 1 dakika 15 saniye önünde, 3 saat 52 dakika 45 saniyede tamamlayan 30 yaşındaki sporcu, 4 yıldır profesyonel bir takıma dahil olmadan yalnız çalışıyor. CambridgeÜniversitesi mezunu ve CatalunyaÜniversitesi'nden de doktorasıolan Kiesenhofer, matematik dalındaöğretim görevlisi. Kiesenhofer, Avusturya'ya ilk bisiklet altınını getirmenin gururunu yaşadı.