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Giriş Tarihi: 26.7.2021 18:55

Şahika Ercümen'den 3 madalya ve 5 Türkiye rekoru

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şahika Ercümen'den 3 madalya ve 5 Türkiye rekoru

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası’ndan farklı kategorilerde 5 Türkiye rekoru kırarak toplamda 3 madalya kazandı.

Milli sporcu Ercümen, aynı zamanda sabit ağırlık kategorisinde 90 metreye dalarak Türk spor tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde en derine inen sporcu olma özelliğini de taşıdı.

Dünyanın en prestijli dalış yarışmalarından biri olan Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası, 2008'den bu yana Bahamalar'da düzenleniyor. 202 metre derinliğindeki, dünyanın en derin deliklerinden Dean's Blue Hole'de yapılan dünya kupası, bu yıl 13-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu yıl Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Bahamalar, Barbados, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa, Güney Afrika, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Kore, Meksika, Peru, Rusya, Slovenya, Şili, Tayvan, Tunus ve Yeni Zellanda olmak üzere toplam 21 ülkeden 46 sporcu yarıştı. Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'ndan farklı kategorilerde 5 Türkiye rekoru kırarak toplamda 3 madalya kazandı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, kırdığı rekorlar ve kazandığı madalyaların ardından "Duygularım tarifsiz. Burada resmen Türkiye rüzgârı esti. Ülkemizi başarıyla temsil edebildiğim için çok gururluyum. Buraya yalnız geldim ama tüm Türkiye'nin kalbi benimleydi. Bakanlığımıza, kulübüm Spor Toto'ya ve sponsorum Greenpetition'a çok teşekkürler." dedi.

Şahika Ercümen, "Malzemelerimiz dahil tüm harcamalar dolar ile yapılıyor. O yüzden çok masraflı bir süreçti. Fakat ülkemize madalya ile dönmenin gururu her şeye bedel. Umarım sonraki yarışmalar için destek bulabilirim." şeklinde konuştu.

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Şahika Ercümen'den 3 madalya ve 5 Türkiye rekoru
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