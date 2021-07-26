Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya karşısında

Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Yaz Olimpiyatları 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Tokyo'da düzenleniyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Çin karşısında galip gelen Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları'nı yakından takip edenler, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda diye araştırıyor. İşte A Milli Kadın Voleybol takımımızın Tokyo'daki ikinci mücadelesine ilişkin detaylar.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları ile İtalya voleybol branşında 27 Temmuz Salı günü Türkiye saati ile 10:25'te mücadele edecek. Filenin Sultanları, B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'i mağlup ettikten sonra İtalya ile karşı karşıya geliyor. Milli takımımız, İtalya'nın ardından A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.