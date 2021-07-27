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Giriş Tarihi: 27.7.2021 10:16 Son Güncelleme: 27.7.2021 10:40

Filenin Sultanları 2'de 2 peşinde! Çin'in ardından rakip İtalya (CANLI)

Filenin Sultanları 2'de 2 peşinde! Çin'in ardından rakip İtalya CANLI

Son dakika... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Tokyo'daki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i parkeden silen ve 3-0'lık galibiyetle müthiş bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, İtalya karşısında yeni bir zafer arayışında...

Son dakika... Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Filenin Sultanları, Tokyo'daki ikinci müsabakasında İtalya'nın karşısında. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'yı devirip 2'de 2 yapmak istiyor. Milliler, baştan sona üstün oynadığı grubun ilk maçında Çin'i 3-0 yendi.

Organizasyona son olimpiyat şampiyonu Çin karşısında başlayan Filenin Sultanları, zorlu rakibini 3-0'lık net bir skorla yendi ve turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. Milliler, Çin'i 25-21, 25-14 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenerken, rakibine şans tanımadı.

Filenin Sultanları, İtalya ile Ariake Arena'da kozlarını paylaşacak ve müsabaka TSİ 10.25'te başlayacak.

A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.

TÜRKİYE 0-0 İTALYA! (İlk set oynanıyor)

İLK SETTE SON DURUM! TÜRKİYE 10-16 İTALYA

Filenin Sultanları'nın B Grubu'ndaki kalan maç programı şöyle:

29 Temmuz 2021 TSİ 15.45 Türkiye-ABD
31 Temmuz 2021 TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin
02 Ağustos 2021 TSİ 08.20 Türkiye-Rusya

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Filenin Sultanları 2'de 2 peşinde! Çin'in ardından rakip İtalya (CANLI)
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