Filenin Sultanları 2'de 2 peşinde! Çin'in ardından rakip İtalya (CANLI)

Organizasyona son olimpiyat şampiyonu Çin karşısında başlayan Filenin Sultanları, zorlu rakibini 3-0'lık net bir skorla yendi ve turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. Milliler, Çin'i 25-21, 25-14 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenerken, rakibine şans tanımadı.