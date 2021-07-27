İlkokulu bitirdi şampiyon oldu!

Olimpiyatlarda ilk kez yer alan kaykayda tarihi bir madalya töreni yaşandı… Kazanan üç sporcudan en büyüğü 16 yaşında olunca herkes podyuma çıkan üçlüyü alkışa boğdu. Kadınlar sokak disiplini yarışı Ariake Sports Park'ta gerçekleştirilirken Momiji Nishiya 15.26 puana ulaşıp şampiyon oldu. Geçtiğimizyıl ilkokulu bitiren ve bu yazolimpiyat şampiyonu olaraktarihe geçen Japon sporcunun14.64 puanlagerisinde kalanise bir diğer 13yaşındaki sporcuRayssa Lealoldu. Üçüncülüğü ise 16 yaşındaki Japon kaykaycı Funa Nakayama kazandı. 13 yaşındaki Nishiya'nın şampiyonluğu dünya medyasında da günün konusu oldu. Başarılı sporcu tarihi başarısı için ise "Çıktımve elimden geleniyaptım. Çok fazlaşey düşünmedenyarıştım" dedi.