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Giriş Tarihi: 27.7.2021

İlkokulu bitirdi şampiyon oldu!

SUAT UMURHAN
İlkokulu bitirdi şampiyon oldu!

15.26 puan ile zafere ulaşan Japon sporcu Momiji Nishiya’nın ardından ikinci sırayı yine 13 yaşındaki Rayssa Leal aldı

Olimpiyatlarda ilk kez yer alan kaykayda tarihi bir madalya töreni yaşandı… Kazanan üç sporcudan en büyüğü 16 yaşında olunca herkes podyuma çıkan üçlüyü alkışa boğdu. Kadınlar sokak disiplini yarışı Ariake Sports Park'ta gerçekleştirilirken Momiji Nishiya 15.26 puana ulaşıp şampiyon oldu. Geçtiğimiz yıl ilkokulu bitiren ve bu yaz olimpiyat şampiyonu olarak tarihe geçen Japon sporcunun 14.64 puanla gerisinde kalan ise bir diğer 13 yaşındaki sporcu Rayssa Leal oldu. Üçüncülüğü ise 16 yaşındaki Japon kaykaycı Funa Nakayama kazandı. 13 yaşındaki Nishiya'nın şampiyonluğu dünya medyasında da günün konusu oldu. Başarılı sporcu tarihi başarısı için ise "Çıktım ve elimden geleni yaptım. Çok fazla şey düşünmeden yarıştım" dedi.

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İlkokulu bitirdi şampiyon oldu!
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