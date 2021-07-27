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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Kalbimiz sizinle

Kalbimiz sizinle

Son şampiyon Çin’i ilk karşılaşmada sahadan silen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki ikinci maçında bugün İtalya ile karşılaşacak

Turnuvadaki ilk maçında son şampiyon Çin'i 3-0 mağlup ederek gövde gösterisi yapan Türkiye, bugün gruptaki ikinci mücadelesine çıkıyor… Çin karşısında ortaya koyduğu performans ile tüm ülkenin göğsünü kabartan Ay-Yıldızlılar'da Ebrar Karakurt, 18 sayısı ile maçın en skorer ismiydi. TSİ 10.25'te başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Filenin Sultanları, İtalya'nın ardından 29 Temmuz'da gruptaki üçüncü maçında ABD ile karşılaşacak. 31 Temmuz'da Arjantin ve 2 Ağustos'ta Rusya maçları ile birlikte grup aşaması tamamlanacak. Bugünkü rakibimiz İtalya, gruptaki ilk maçında Rusya'yı 3-0'lık net bir skorla mağlup etmişti.

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