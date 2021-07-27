Kalbimiz sizinle

Turnuvadaki ilk maçında son şampiyon Çin'i 3-0 mağlup ederek gövde gösterisi yapan Türkiye, bugün gruptaki ikinci mücadelesine çıkıyor… Çin karşısında ortaya koyduğu performans ile tüm ülkenin göğsünü kabartan Ay-Yıldızlılar'da Ebrar Karakurt, 18 sayısı ile maçın en skorer ismiydi. TSİ10.25'te başlayacak karşılaşmaTRT Spor'dan ekranlara gelecek.Filenin Sultanları, İtalya'nın ardından 29 Temmuz'da gruptaki üçüncü maçında ABD ile karşılaşacak. 31 Temmuz'da Arjantin ve 2 Ağustos'ta Rusya maçları ile birlikte grup aşaması tamamlanacak. Bugünkü rakibimizİtalya, gruptaki ilk maçındaRusya'yı 3-0'lık net bir skorlamağlup etmişti.