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Giriş Tarihi: 27.7.2021 10:47 Son Güncelleme: 27.7.2021 10:48

Milli voleybolcu Hande Baladın kimdir ve kaç yaşında? Filenin Sultanları 7 Numara Hande Baladın boyu kaç, nereli?

Milli voleybolcu Hande Baladın kimdir ve kaç yaşında? Filenin Sultanları 7 Numara Hande Baladın boyu kaç, nereli?

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadelesini sürdürüyor. Bu noktada, Hande Baladın başta olmak üzere birçok voleybolcumuz hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Öyle ki, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç sorularına yanıt aranıyor. 1997 yılında dünyaya gelen Hande Baladın, smaçör olarak görev almaktadır ve Eczacıbaşı takımında oynamaktadır. İşte, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve nereli sorularının yanıtları

Tokyo Olimpiyatları devam ederken milli yıldızlarımız hakkındaki araştırmalar da yoğun olarak yapılıyor. Bu doğrultuda, Hande Baladın da en çok merak edilen isimler araısnda öne çıkıyor. Smaçör olarak görev yapan Hande Baladın, şu anda Eczacıbaşı'nın formasını giymektedir. Peki, Hande Baladın kimdir, boyu kaç, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte, Hande Baladın'ın hayatı, boyu ve özel yaşamı hakkında bilgiler...

HANDE BALADIN KİMDİR?

Hande Baladın, 1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya geldi.

Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. Boy uzunluğu 1.89 m'dir.

2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

KULÜP BAŞARILARI

  • 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
  • 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
  • 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
  • 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)
  • 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
  • 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

MİLLİ TAKIM

  • 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
  • 2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
  • 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
  • 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
  • 2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği
  • 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği
  • 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

BİREYSEL BAŞARILAR

  • 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"
  • 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"

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Milli voleybolcu Hande Baladın kimdir ve kaç yaşında? Filenin Sultanları 7 Numara Hande Baladın boyu kaç, nereli?
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