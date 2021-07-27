Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türkiye B grubu voleybol puan durumu! 2020 Tokyo Olimpiyatları Voleybol puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 27.7.2021 11:23 Son Güncelleme: 27.7.2021 11:26

Türkiye B grubu voleybol puan durumu! 2020 Tokyo Olimpiyatları Voleybol puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye B grubu voleybol puan durumu! 2020 Tokyo Olimpiyatları Voleybol puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, B Grubu ilk maçında Çin'i set vermeden devirirken ikinci karşılaşmada İtalya ile kozlarını paylaşıyor. Bu noktada, Türkiye voleybol puan durumu merak konusu oldu. Türkiye'nin bulunduğu B Grubu'nda ilk sırada 6 puanla ABD bulunuyor. Peki, Filenin Sultanları Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol puan durumu sıralaması

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki mücadelesini sürdürüyor. İlk karşılaşmada son olimpiyat şampiyonu Çin'i deviren Türkiye, ikinci karşılaşmada İtalya karşısında mücadele ediyor. Bilindiği üzere, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye B Grubu'nda yer alıyor. Bu yönde de, Türkiye B Grubu voleybol puan durumu merak konusu oldu. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol puan durumu sıralaması

TÜRKİYE VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU | 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

  1. ABD, 6 puan
  2. Türkiye, 3 puan
  3. İtalya, 3 puan
  4. ROC, 3 puan
  5. Çin, 0 puan
  6. Arjantin, 0 puan

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI NELER?

Milli takım 29 Temmuz'da ABD ile, 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? SABAH açıklıyor
Son dakika: Olimpiu Morutan’ın menajerinden taraftarı heyecanlandıran paylaşım! "Çok fark yok..."
Son dakika: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ve Galatasaray...
Son dakika haberler: Aşılamada flaş detay! Dağlar kadar fark var
Ronaldinho’dan Lionel Messi sözleri! “Kimse cesaret edemeyecek…”
İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok'tan flaş çıkış: Kilit noktalarda ABD bağlantılı isimler var!
Eski eşi Chloe'ye 'şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç'a cevap gecikmedi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den flaş açıklama!
YKS sınav sonuçları açıklanıyor! ÖSYM ile TYT - AYT YKS sınav sonuçları AİS sorgulama ekranı
Ünlü Rus iş insanı Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı!
SON DAKİKA: 26 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye B grubu voleybol puan durumu! 2020 Tokyo Olimpiyatları Voleybol puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA