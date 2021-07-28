Boksör Dilara Yücel'den iddialı açıklama! "Kemeri gelsin de alsın bakalım"

18 yaşındaki Dilara Yücel, altın kemerini yumruklarıyla korumak için gün sayıyor | Video

"KİLOMDA ŞU ANA KADAR EN GENÇ BOKSÖR BENİM"

Kilosunda mücadele eden en genç boksör olduğunun altını çizen Dilara Yücel, "Kilo vermek için başladığım bu yolda, bu kadar ilerleyeceğimi asla tahmin edemezdim. Hırsımla ve hayallerime inanarak bu kemeri kazanma noktasına kadar geldim. Şimdi Avrupa şampiyonluğu kemerini aldım, bundan sonraki hedefim dünya şampiyonluğu ve diğer federasyonlarda da birinci sıraya çıkmak. Kilomda şu ana kadar en genç boksör benim. 18 yaşına girdim ve benim yaşımda benim gibi 7'de 7 yapmış bir sporcu yok. Daha iyi yerlere de geleceğim. Ben ringe ait olduğumu düşünüyorum ve ringde kendimi çok iyi hissediyorum. Orada dövüşmek, o atmosferi tatmak çok ayrı bir duygu. Kazanıp ülkemizi ve bayrağımızı temsil etmek de çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.