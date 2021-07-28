İtalya’ya takıldık!

1-1’lik eşitliği yakaladık ama 29 sayı ile yıldızlaşan Egonu’yu durduramadık
Filenin Sultanları olimpiyatlardaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 yenildi. Gruptaki ilk karşılaşmada Çin'i 3-0 ile geçen Ay-Yıldızlılar, İtalya karşısında ilk seti 25-22 kaybederken büyük çekişme içinde geçen ikinci seti 25-23 alarak eşitliği sağladı. Ancak İtalya'nın Nijerya asıllı yıldızı Egonu (29sayı) ile Sylla'yı durdurmakta güçlük çeken Türkiye, üçüncü seti 25-20, son seti de 25-15 kaybederek sahadan yenilgi ile ayrıldı.
YELKENDE ZİRVEDEYİZ
YELKENDE Alican Kaynar erkekler finn sınıfında ilk gün yarışlarını zirvede tamamladı. İlk yarışını 49.18'lik derece ile ilk sırada bitiren Kaynar, ikinci yarışında da 49.33'lük derecesiyle rakiplerinin önündeydi. Genel klasmanda ilk günün birincisi olan sporcumuz toplam 10 yarıştan oluşan mücadelesinde bugün de sahne alacak. Kadınlar laser radial sınıfında Ecem Güzel, toplamda 6 yarış sonunda günü 19. bitirdi.