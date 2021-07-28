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Giriş Tarihi: 28.7.2021

Spor turu

Spor turu
Adana Demirspor'dan bir transfer daha: AKINTOLA
TRANSFERDE hızlı giden ve kadrosuna Balotelli, Belhanda, Svensson, Castro, Stambouli gibi yıldızları katan Adana Demirspor, bir takviye daha yaptı. Mavi Şimşekler, geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. FC Midtjylland'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu için açıklama yapan Başkan Murat Sancak "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; değerli oyuncu Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Akintola, geçen sezon Hatayspor'da 7 gole imza atmıştı.

Haaland'dan Chelsea'ye: 175 milyon Euro etmem
BORUSSIA Dortmund'un dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Erling Haaland, transfer dedikoduları hakkında konuştu. 21 yaşındaki Norveçli santrfor, Chelsea'nin kendisi için 175 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı haberlerini duyduğunu belirterek, "Öncelikle Dortmund'da 3 yıl daha sözleşmem var. Burada geçirdiğim zamandan zevk alıyorum. Umarım Chelsea iddiaları sadece söylentidir. Bir insan için 175 milyon Euro çok büyük bir para" ifadelerini kullandı.

ALTAY, Fildişi Sahilli golcü Bamba'yı kadrosuna kattı
SÜPER Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, İsveçli stoper Eric Björkander, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano ve 33 yaşındaki ön libero Ceyhun Gülselam'ın ardından Daouda Karamoko Bamba'yı transfer etti. Siyah-beyazlı kulüp, en son Norveç'in Brann takımında forma giyen 26 yaşındaki forvetle 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fildişi Sahilli futbolcu, kariyerinde çıktığı 210 maçta 77 gol atmayı başardı. Ayrıca 26 da asist yaparak skora katkıda bulundu.

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