Adana Demirspor'dan birtransfer daha: AKINTOLA
TRANSFERDE hızlı giden ve kadrosuna Balotelli,Belhanda, Svensson, Castro,Stambouli gibi yıldızları katan Adana Demirspor, bir takviye daha yaptı. Mavi Şimşekler, geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusuDavid Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. FC Midtjylland'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu için açıklama yapan Başkan Murat Sancak "Çok değerli AdanaDemirspor taraftarları; değerlioyuncu Akintola ile 3 yıllıkanlaşmaya varılmıştır.Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Akintola, geçen sezon Hatayspor'da 7 gole imza atmıştı.
Haaland'dan Chelsea'ye:175 milyon Euro etmem
BORUSSIA Dortmund'un dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Erling Haaland, transfer dedikoduları hakkında konuştu. 21 yaşındaki Norveçli santrfor, Chelsea'nin kendisi için 175 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı haberlerini duyduğunu belirterek, "Öncelikle Dortmund'da 3 yıl daha sözleşmem var. Burada geçirdiğim zamandan zevk alıyorum. Umarım Chelsea iddialarısadece söylentidir.Bir insan için 175 milyonEuro çok büyük bir para" ifadelerini kullandı.
ALTAY, Fildişi Sahilli golcüBamba'yı kadrosuna kattı
SÜPER Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, İsveçli stoper EricBjörkander, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano ve 33 yaşındaki ön libero Ceyhun Gülselam'ın ardından Daouda KaramokoBamba'yı transfer etti. Siyah-beyazlı kulüp, en son Norveç'in Brann takımında forma giyen 26yaşındaki forvetle 2+1yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fildişi Sahilli futbolcu, kariyerinde çıktığı 210 maçta 77 gol atmayı başardı. Ayrıca 26 da asist yaparak skora katkıda bulundu.