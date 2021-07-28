Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu: Türkiye voleybol puan durumu ve sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada? İşte tüm detaylar
Giriş Tarihi: 28.7.2021 08:34 Son Güncelleme: 28.7.2021 08:35

Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu: Türkiye voleybol puan durumu ve sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada? İşte tüm detaylar

Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu: Türkiye voleybol puan durumu ve sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada? İşte tüm detaylar

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, B Grubu ilk maçında Çin'i set vermeden devirirken ikinci karşılaşmada İtalya ile kozlarını paylaştı. Bu noktada, Türkiye voleybol puan durumu merak konusu oldu. Türkiye'nin bulunduğu B Grubu'nda ilk sırada 6 puanla ABD bulunuyor. Peki, Filenin Sultanları Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol puan durumu sıralaması

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki mücadelesini sürdürüyor. İlk karşılaşmada son olimpiyat şampiyonu Çin'i deviren Türkiye, ikinci karşılaşmada İtalya karşısında mücadele etti ve yenilgiyle ayrıldı. Bilindiği üzere, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye B Grubu'nda yer alıyor. Bu yönde de, Türkiye B Grubu voleybol puan durumu merak konusu oldu. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol puan durumu sıralaması

TÜRKİYE VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU | 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

  1. ABD, 6 puan
  2. İtalya, 6 puan
  3. Türkiye, 3 puan
  4. ROC, 3 puan
  5. Çin, 0 puan
  6. Arjantin, 0 puan

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI NELER?

Milli takım 29 Temmuz'da ABD ile, 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İşçi ve işverenler dikkat! Günlük çalışma süreleri değişti
Son dakika: Dünya bu takası konuşacak, yeni adresi belli oldu! Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland...
Son dakika! Bakan Koca süreyi verip çağrıda bulundu: Kurallara uyarsak en az bir haftada sonuç alırız
İstanbul’da HES kodu rezaleti: Ben bu durumda bir art niyet arıyorum
Son Dakika Magazin Haberleri... Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan kardeşinin mevlidine katıldı! Alişan akşam ezanını okudu!
Son dakika: Mbaye Diagne'den Galatasaray'ı rahatlatacak haber! Talip çıktı, teklif bekleniyor...
YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş! YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS sonuçları sorgulama ekranı sayfası
Son dakika | Beyoğlu'ndaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı: 'Baba evi bastılar'
Öğretmen İl içi atama sonuçları sorgulama ekranı 2021 MEB: MEBBİS öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
MHP'li Semih Yalçın'dan Mustafa Akıncı'ya sert tepki: EOKA artığı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu: Türkiye voleybol puan durumu ve sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada? İşte tüm detaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA