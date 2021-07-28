Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu: Türkiye voleybol puan durumu ve sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada? İşte tüm detaylar

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki mücadelesini sürdürüyor. İlk karşılaşmada son olimpiyat şampiyonu Çin'i deviren Türkiye, ikinci karşılaşmada İtalya karşısında mücadele etti ve yenilgiyle ayrıldı. Bilindiği üzere, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye B Grubu'nda yer alıyor. Bu yönde de, Türkiye B Grubu voleybol puan durumu merak konusu oldu. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol puan durumu sıralaması