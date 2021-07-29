Filenin Sultanları'nın 7 numarası Hande Baladın kimdir ve kaç yaşında? Hande Baladın boyu kaç, aslen nereli?

Tokyo Olimpiyatları devam ederken milli yıldızlarımız hakkındaki araştırmalar da yoğun olarak yapılıyor. Bu doğrultuda, Hande Baladın da en çok merak edilen isimler araısnda öne çıkıyor. Smaçör olarak görev yapan Hande Baladın, şu anda Eczacıbaşı'nın formasını giymektedir. Peki, Hande Baladın kimdir, boyu kaç, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte, Hande Baladın'ın hayatı, boyu ve özel yaşamı hakkında bilgiler...
Hande Baladın, 1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya geldi.
Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. Boy uzunluğu 1.89 m'dir.
2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.
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