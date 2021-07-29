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Giriş Tarihi: 29.7.2021 10:30 Son Güncelleme: 29.7.2021 10:31

Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu güncel: Türkiye voleybol puan durumu ve sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada?

Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu güncel: Türkiye voleybol puan durumu ve sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, B Grubu ilk maçında Çin'i set vermeden devirirken ikinci karşılaşmada İtalya ile kozlarını paylaştı. Bu noktada, Türkiye voleybol puan durumu merak konusu oldu. Türkiye'nin bulunduğu B Grubu'nda ilk sırada 6 puanla ABD bulunuyor. Peki, Filenin Sultanları Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol puan durumu sıralaması

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki mücadelesini sürdürüyor. İlk karşılaşmada son olimpiyat şampiyonu Çin'i deviren Türkiye, ikinci karşılaşmada İtalya karşısında mücadele etti ve yenilgiyle ayrıldı. Bilindiği üzere, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye B Grubu'nda yer alıyor. Bu yönde de, Türkiye B Grubu voleybol puan durumu merak konusu oldu. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol puan durumu sıralaması

TÜRKİYE VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU | 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

  1. İtalya, 9 puan
  2. ABD, 6 puan
  3. Türkiye, 3 puan
  4. ROC, 3 puan
  5. Çin, 0 puan
  6. Arjantin, 0 puan

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI NELER?

Milli takım 29 Temmuz'da ABD ile, 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek

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Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu güncel: Türkiye voleybol puan durumu ve sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada?
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