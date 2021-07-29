Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu güncel: Türkiye voleybol puan durumu ve sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada?

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki mücadelesini sürdürüyor. İlk karşılaşmada son olimpiyat şampiyonu Çin'i deviren Türkiye, ikinci karşılaşmada İtalya karşısında mücadele etti ve yenilgiyle ayrıldı. Bilindiği üzere, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye B Grubu'nda yer alıyor. Bu yönde de, Türkiye B Grubu voleybol puan durumu merak konusu oldu. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol puan durumu sıralaması
Milli takım 29 Temmuz'da ABD ile, 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek