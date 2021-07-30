2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan diskalifiye edilen Nijeryalı oyuncular, kararı protesto etti

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU), Nijeryalı atletler Ruth Usoro, Favour Ofili, Chioma Onyekwere, Annette Echikunwoke, Chidi Okezie, Knowledge Omovoh, Rosemary Chukwuma, Glory Patrick, Yinka Ajayi ve Tima Godless'ı, olimpiyatlar öncesinde zorunlu müsabaka dışı 3 testi yaptırmadıkları gerekçesiyle diskalifiye etti.

Tokyo sokaklarında kararı protesto eden Nijeryalı sporcular, "Neden başkasının ihmali yüzünden acı çekelim", "Tek yapmak istediğimiz şey yarışmak" ve "Biz sadece alternatif değiliz, potansiyel madalya sahibiyiz" yazılı pankartlar taşıdı.