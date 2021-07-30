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Giriş Tarihi: 30.7.2021 13:49 Son Güncelleme: 30.7.2021 13:50

Bayram Malkan Tokyo'ya çeyrek finalde veda etti

Bayram Malkan Tokyo'ya çeyrek finalde veda etti

Son dakika... Milli boksörümüz Bayram Malkan, erkekler 81 kilo çeyrek final mücadelesinde Azerbaycanlı Alfonso Dominguez'e yenilerek Tokyo 2020'ye çeyrek finalde veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, çeyrek finalde elendi.

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Bayram, Azerbaycan'dan Berto Loren Alfonso Dominguez'le karşılaştı.

Bayram Malkan, ilk rauntta rakibine üstünlük kurdu ve 5 hakemin 3'ünden rakibine göre daha fazla puan almayı başardı. İkinci rauntta Azerbaycanlı sporcu, ikinci raundu tüm hakemlerin tam puanını alarak kazandı. Son raundu da kazanan Dominguez, karşılaşmayı galip bitirerek yarı finale yükseldi.

Bayram, Tokyo 2020'yi madalya alamadan tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Bayram'ın maçını izledi. Salonda diğer milli boksörlerle maçı takip eden Kasapoğlu, Bayram'a destek oldu.

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Bayram Malkan Tokyo'ya çeyrek finalde veda etti
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