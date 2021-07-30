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Giriş Tarihi: 30.7.2021 13:29 Son Güncelleme: 30.7.2021 13:31

Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

AA
Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1'de heyecan Macaristan'a taşınıyor. Şampiyonanın 11. ayağı olan Macaristan Grand Prix'si Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışına, Macaristan ev sahipliği yapacak. Şampiyonanın 11. ayağı, başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenecek.

Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. 70 turluk yarış ise 1 Ağustos Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 5, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez'in (Red Bull-Honda) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 185 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 177

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 104

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 289

2. Mercedes: 285

3. McLaren: 163

4. Ferrari: 148

5. AlphaTauri: 49

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Formula 1'de sıradaki durak Macaristan
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