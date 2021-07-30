Hande Baladın kimdir, kaç doğumlu, aslen nereli? Filenin Sultanları’nın 7 numaralı oyuncusu Hande Baladın kaç yaşında, kilosu ve boyu kaç, ?

Handa Baladın kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve aslen nereli soruları televizyonları başında Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Filenin Sultanları Tokyo 2020'de nefes kesen mücadelelere imza atarken, milli yıldızlarımız hakkındaki araştırmalar da yoğun olarak yapılıyor. Bu doğrultuda, Hande Baladın da en çok merak edilen isimler araısnda öne çıkıyor. Smaçör olarak görev yapan Hande Baladın, şu anda Eczacıbaşı'nın formasını giymektedir. Peki, Hande Baladın kimdir, boyu kaç, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte, Hande Baladın'ın hayatı, boyu ve özel yaşamı hakkında bilgiler...