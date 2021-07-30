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Giriş Tarihi: 30.7.2021 15:59 Son Güncelleme: 30.7.2021 16:28

Manchester United'da Rashford 3 ay yok

AA
Manchester United'da Rashford 3 ay yok

Manchester United, yıldız futbolcusu Marcus Rashford'ın omzundan ameliyat edileceğini açıkladı. İngiltere basınında, 23 yaşındaki Rashford'ın operasyonun ardından yaklaşık 3 ay forma giyemeyeceği öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Marcus Rashford'ın omzundan operasyon geçireceğini açıkladı.

Manchester United Kulübü, bir süredir omzunda sakatlığı bulunan Rashford'ın, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve sağlık ekibiyle yapılan istişare sonrasında ameliyat edilmesine karar verildiğini duyurdu.

İngiltere basınında, 23 yaşındaki Rashford'ın operasyonun ardından yaklaşık 3 ay forma giyemeyeceği öne sürüldü.

Geçen sezon Manchester United formasıyla 57 maça çıkan İngiliz forvet, 21 gol kaydetmişti. Rashford, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.

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Manchester United'da Rashford 3 ay yok
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