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Giriş Tarihi: 30.7.2021 12:58 Son Güncelleme: 30.7.2021 13:18

Novak Djokovic Tokyo Olimpiyatları'na veda etti!

Novak Djokovic Tokyo Olimpiyatları'na veda etti!

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Tokyo Olimpiyatları'nda Alman rakibi Alexander Zverev'e 1-6, 6-3 ve 6-1'lik setlerle mağlup oldu ve olimpiyatlara yarı finalde veda etti. Tecrübeli sporcu, Tokyo 2020'de şampiyon olması durumunda 2021'in son büyük tenis turnuvası Amerika Açık'ı da alarak tarihte "altın-slam" yapabilen ilk ve tek erkek tenisçi olmayı istiyordu. Ancak olimpiyatta yarı finalde Alman Alexander Zverev'e mağlup olan Djokovic'in bu hayali suya düştü.

Erkek tenisinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, "altın-slam" yapma hedefini gerçekleştiremedi. Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşarak 3 büyük turnuvayı da kazanan Djokovic, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle geldi.

Tecrübeli sporcu, Tokyo 2020'de şampiyon olması durumunda 2021'in son büyük tenis turnuvası Amerika Açık'ı da alarak tarihte "altın-slam" yapabilen ilk ve tek erkek tenisçi olmayı istiyordu. Ancak olimpiyatta yarı finalde Alman Alexander Zverev'e mağlup olan Djokovic'in bu hayali suya düştü.

ZVEREV GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Novak Djokovic'i eleyerek Tokyo Olimpiyatları'nda finale yükselen Alexander Zverev, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

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Novak Djokovic Tokyo Olimpiyatları'na veda etti!
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