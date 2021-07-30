Son dakika: Gaziantep FK Torgeir Borven'i kadrosuna kattı

Son olarak Ankaragücü'nde oynayan Borven'le 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik kontrat yapıldığı duyuruldu.

Gaziantep FK'nın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Ankaragücü forması giyen golcü futbolcu Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Borven, yöneticilerimiz Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Borven'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz."