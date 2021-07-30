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Giriş Tarihi: 30.7.2021 16:33 Son Güncelleme: 30.7.2021 16:36

Son dakika: Gaziantep FK Torgeir Borven'i kadrosuna kattı

Son dakika: Gaziantep FK Torgeir Borven'i kadrosuna kattı

Son dakika... Gaziantep FK, Torgeir Borven ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Golcü futbolcu son olarak Ankaragücü formasını giymişti.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, deneyimli golcü Torgeir Borven'i kadrosuna kattı.

Son olarak Ankaragücü'nde oynayan Borven'le 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik kontrat yapıldığı duyuruldu.

Gaziantep FK'nın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Ankaragücü forması giyen golcü futbolcu Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Borven, yöneticilerimiz Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Borven'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz."

TORGEİR BORVEN KİMDİR?

3 Aralık 1991 tarihinde Norveç'in Oystese şehrinde dünyaya gelen Borven, futbola ülkesi takımlarından Odd Grenland'da başladı. 1.85 cm boyundaki golcü futbolcu, bitiriciliği ve yüksek hava hakimiyetiyle adından söz ettirmeyi başardı.

Kariyerinde Valeranga, Twente, Rosenborg ve son olarak Ankaragücü takımlarında forma giyen yıldız futbolcu, 229 resmi müsabakaya çıkarken tam 101 kez gol sevinci yaşayıp, 26'da asist yapma başarısı gösterdi.

Geçtiğimiz yıl başlayan Türkiye kariyerinde 29 resmi müsabakada 10 gol atıp 1 kez de asist yapan Borven, her 159 dakikada gol atma ortalamasını da yakalamayı başardı. Yıldız futbolcu önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecek.

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Son dakika: Gaziantep FK Torgeir Borven'i kadrosuna kattı
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