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Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:17 Son Güncelleme: 30.7.2021 09:17

Tatjana Schoenmaker dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzandı!

AA
Tatjana Schoenmaker dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzandı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre kurbağalamada altın madalyayı, Güney Afrikalı sporcu Tatjana Schoenmaker, dünya rekoru kırarak elde etti.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında 200 metre kurbağalamada 24 yaşındaki Schoenmaker, altın madalyaya 2.18.95'lik derecesiyle ulaştı. Schoenmaker, bu derecesiyle aynı zamanda Tokyo'da elemelerde kırdığı dünya rekorunu 21 salise daha geliştirmiş oldu.

Tatjana Schoenmaker aynı zamanda ülkesi Güney Afrika'ya 25 yıl sonra yüzmede altın madalya getiren isim olarak da tarihe geçti

Yarışta ikinci ve üçüncü sırayı ABD'li yüzücüler aldı. Lilly King 2.19.92'lik derecesiyle gümüş, Annie Lazor ise 2.20.84'lük zamanıyla bronz madalya kazandı.

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Tatjana Schoenmaker dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzandı!
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