Tokyo’da Türk yumruğu!

Avrupa şampiyonu apoletli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatlarda da çeyrek final biletini alarak yüzümüzü güldürdü. 25 yaşındaki boksör, son 16 turunda Tursunoy Rakhimova karşısında mücadeleye tutuk başladı ve 5 hakemin dördü Özbek sporcuya yüksek puan verdi. 2. rauntta Çakıroğlu, 5 hakemin üçünün puanını aldı. Son rauntta 4 hakemin de tam puanını alan milli sporcumuz çeyrek finale yükseldi. Boksörümüzün çeyrek finaldeki rakibi ise Filipinli Irish Magno'yu5-0 yenen Taylandlı Jutamas Jitpong oldu. Çakıroğlu, 1 Ağustos Pazargünü TSİ 05.00'te kazanırsamadalyayı da garantileyecek.
SIRA SENDE SÜRMENELI!
Kadın boksunda Türkiye'ye ilk galibiyetini getiren Busenaz Sürmeneli bugün yine bir ilk için ringe çıkıyor. İlk turda Polonyalı Koszewska'yı 5-0 deviren sporcumuz bugün TSİ 06.00'da Ukrayna'dan A.Lysenko ile karşılaşacak.