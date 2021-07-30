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Giriş Tarihi: 30.7.2021

Tokyo’da Türk yumruğu!

Tokyo’da Türk yumruğu!

Özbek rakibi Tursunoy Rakhimova’yı 3-2 ile mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, 1 Ağustos Pazar TSİ 05.00’te yarı final için ringe çıkacak

Avrupa şampiyonu apoletli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatlarda da çeyrek final biletini alarak yüzümüzü güldürdü. 25 yaşındaki boksör, son 16 turunda Tursunoy Rakhimova karşısında mücadeleye tutuk başladı ve 5 hakemin dördü Özbek sporcuya yüksek puan verdi. 2. rauntta Çakıroğlu, 5 hakemin üçünün puanını aldı. Son rauntta 4 hakemin de tam puanını alan milli sporcumuz çeyrek finale yükseldi. Boksörümüzün çeyrek finaldeki rakibi ise Filipinli Irish Magno'yu 5-0 yenen Taylandlı Jutamas Jitpong oldu. Çakıroğlu, 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'te kazanırsa madalyayı da garantileyecek.

SIRA SENDE SÜRMENELI!
Kadın boksunda Türkiye'ye ilk galibiyetini getiren Busenaz Sürmeneli bugün yine bir ilk için ringe çıkıyor. İlk turda Polonyalı Koszewska'yı 5-0 deviren sporcumuz bugün TSİ 06.00'da Ukrayna'dan A.Lysenko ile karşılaşacak.

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